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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Der Junge im Bunker (1)

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 26.03.2026
Der Junge im Bunker (1)

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 9: Der Junge im Bunker (1)

24 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Alabama, 2013: Ein Mann namens Jimmy Lee Dykes erschießt einen Schulbusfahrer und nimmt einen Fünfjährigen als Geisel mit. Der Junge wird in einen mit Sprengstoff präparierten Bunker gebracht, vor dem sich das FBI eingefunden hat.

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