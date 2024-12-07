Inside Harry Potter
Folge 6: Harry Potter forever
43 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12
Der letzte Roman der "Harry Potter"-Reihe soll auf zwei Filme aufgeteilt werden, um der komplexen Geschichte gerecht zu werden. David Yates übernimmt erneut die Regie und dreht beide Teile am Stück. Letztendlich zahlt sich die jahrelange Arbeit des gesamten Teams aus, denn die Blockbuster brechen sämtliche Rekorde.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nacelle Company LLC