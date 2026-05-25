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INSIDE RUSSLAND

Kampf gegen "Krokodil" - Russlands neue Todesdroge

WELTFolge vom 25.05.2026
Kampf gegen "Krokodil" - Russlands neue Todesdroge

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Folge vom 25.05.2026: Kampf gegen "Krokodil" - Russlands neue Todesdroge

46 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

Der Codeincocktail Desomorphin, auch GKrokodilG genannt, ist billig, leicht herzustellen und extrem gesundheitsschädlich. Russlands synthetisches Rauschgift zerstört das Immun- und zentrale Nervensystem. Rund 700.000 junge Russen sind bereits desomorphinsüchtig. Abhängige leben nach dem ersten Schuss durchschnittlich noch ein Jahr. WELT-Korrespondent Christoph Wanner hat private Drogenfahnder und einen GKrokodilG-Junkie sieben Monate lang begleitet.

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