Am Anfang war: Das BrettspielJetzt kostenlos streamen
Inside Video Games
Folge 1: Am Anfang war: Das Brettspiel
41 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 6
Klassische Brettspiele wie Monopoly und Scrabble sorgen seit Jahrzehnten in unzähligen Haushalten für Unterhaltung. Doch kaum ein Spieler kennt die Entstehungsgeschichten dieser Klassiker. Experten wagen einen Blick hinter die Kulissen und decken teilweise skrupellose Machenschaften auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside Video Games
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Gaming
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2024 The Nacelle Company, LLC