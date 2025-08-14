Inside Video Games
Folge 4: Krieg der Konsolen!
41 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 6
In den 80er Jahren hat sich Nintendo bereits in der Welt der Videospiele etabliert. Doch auch andere Firmen wollen im lukrativen, virtuellen Geschäft mitmischen. In den 90er Jahren bringt Sega "Sonic the Hedgehog" auf den Markt und hofft, dass der blaue Igel den Kampf mit Mario und Co. aufnehmen kann.
Genre:Dokumentation, Gaming
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2024 The Nacelle Company, LLC