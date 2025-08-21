Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 21.08.2025
41 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 6

"Call of Duty" ist eine der meistverkauften Videospielreihen der Welt, die seit über 20 Jahren auf dem Markt ist. Die erste Ausgabe des Ego-Shooter-Spiels orientiert sich an "Medal of Honor", das Ende der 1990er Jahre von Steven Spielberg produziert wurde.

