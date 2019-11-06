Zum Inhalt springenBarrierefrei
Internet der Lügen

TLC
Folge vom 06.11.2019: Der Schöne und das Biest

45 Min. Ab 12

Lorianna Parker und ihr Lebensgefährte Rodney sind überglücklich als ihr Sohn Rayden geboren wird. Doch kurz darauf kommt Rodney während eines Autounfalls ums Leben: Die junge Mutter fällt in eine Depression, muss sich aber um ihr Baby kümmern. Mit der Zeit kommt Lorianna wieder auf die Beine und ist nach zwei Jahren für eine neue Beziehung bereit. Über Facebook lernt sie den charmanten Corey Davis kennen, baut mit ihm über Wochen eine Online-Beziehung auf und kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Doch als Lorianna ihren Traummann zum ersten Mal persönlich trifft, beginnt ein Alptraum.

