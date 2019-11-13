Internet der Lügen
Folge vom 13.11.2019: Blutrausch
44 Min.Folge vom 13.11.2019Ab 12
Die 23-jährige Amanda Taylor lebt mit ihrem 25-jährigen Ehemann Rex in Christiansburg, Virginia. Seit mehr als neun Jahren sind die beiden ein Paar und haben zwei Kinder: die 17 Monate alte Dayla und den sechsjährigen Damian. Von ihrem Familienglück postet Amanda regelmäßig Bilder in den sozialen Medien, ohne zu wissen, wer sich die Fotos ansieht. Plötzlich reißt ein tragischer Tod die Familie auseinander. Amanda sucht online nach Antworten, findet jedoch nur noch mehr Täuschung und Dunkelheit in den Tiefen des World Wide Web.
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
