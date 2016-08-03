Zum Inhalt springenBarrierefrei
Internet der Lügen

TLCFolge vom 03.08.2016
Folge vom 03.08.2016: Farmville-Horror

44 Min.Folge vom 03.08.2016Ab 12

Die 16-jährige Schülerin Emma Neiderbrock aus Farmville, Virginia, ist ein Riesen-Fan der Musikrichtung „Horrorcore“. Im Internet lernt sie Sam McCroskey aus Kalifornien kennen und beginnt einen Online-Flirt, der schnell intensiver wird. Bei einem Horrorcore-Festival in Detroit treffen sich die beiden Teenager zum ersten Mal. Emma ist ganz aufgeregt, doch als sie ihre Internet-Liebe live sieht, ist sie enttäuscht: Sam ist seltsam und völlig uninteressant. So genießt Emma das Konzert mit ihrer Freundin Mel und lässt Sam links liegen. Doch nach dem Festival soll der Junge noch ein paar Tage bei Emma und ihren Eltern verbringen. - Ein Besuch, der in einem grausamen Blutbad endet.

