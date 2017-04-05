Internet der Lügen
Folge vom 05.04.2017: Mordlust
44 Min.Folge vom 05.04.2017Ab 12
In San Jacinto, Kalifornien, lebt Eddie Leal mit Eltern und Bruder. Der 23-jährige Personal Trainer hat ein gutes Herz und große Ambitionen: Er will Profi-Boxer werden und trainiert in jeder freien Minute. Da wenig Zeit bleibt, um Frauen zu treffen, versucht er sein Glück im Internet und lernt hier die attraktive Rebecca Santiago kennen. Die 21-Jährige macht einen sympathischen Eindruck und steht auf harte Jungs. Als sie Eddie nachts in einem Park treffen will, zögert er keine Minute und versichert seiner Traumfrau, dass er alleine kommen wird. Am nächsten Tag ist der junge Boxer jedoch spurlos verschwunden - bis seine Leiche entdeckt wird.
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
12
