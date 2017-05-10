Internet der Lügen
Folge vom 10.05.2017: Nächtlicher Besuch
45 Min.Folge vom 10.05.2017Ab 12
Grundschullehrerin Heather nimmt während ihrer Schwangerschaften stark zu und bringt schließlich 170 Kilo auf die Waage. Ehemann Chris findet das sehr schön, doch Heather fühlt sich gar nicht wohl in ihrer Haut und kann kaum noch mit ihren Kindern spielen. Als die 32-Jährige stark abnimmt und durch Sport immer schlanker wird, kriselt es in der Ehe. Und als Heather zu einem alten Schulfreund online Kontakt aufnimmt, wird die Partnerschaft zusätzlich belastet. Schließlich trennt sich die junge Frau von Chris und zieht mit den Kindern in ein einsames Haus am Waldrand. Heather genießt ihre neu gewonnene Freiheit, doch kurz darauf verschwindet sie spurlos.
Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
