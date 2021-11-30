Internet der Lügen
Folge vom 30.11.2021: Erniedrigt und verraten
44 Min.Folge vom 30.11.2021Ab 12
Für Audrie Pott aus Kalifornien sind ihre Freund:innen das Wichtigste im Leben. Die kluge, hübsche 15-Jährige besucht eine Elite-Schule und hat sehr weibliche Kurven, weshalb sie immer darauf achtet, sich nie freizügig zu kleiden. Trotzdem passiert etwas, das ihr Leben in einen Alptraum verwandelt: Nach einer Party, auf der Audrie betrunken gemacht wurde, kursieren Nacktbilder des Mädchens durchs Netz. Die Hass-Messages häufen sich dermaßen, dass sich Audrie nicht mehr in die Schule traut. Selbst ihre Freund:innen wenden sich ab. Audrie weiß nicht, was in jener Nacht passierte und ist so verzweifelt, dass sie keinen Ausweg mehr sieht.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.