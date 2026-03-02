Iran: Blutige RepressionJetzt kostenlos streamen
Iran: Blutige Repression
Folge 1: Iran: Blutige Repression
Exklusive Bilder aus dem isolierten Iran und Augenzeugenberichte von den Protesten und der blutigen Unterdrückung, die das Land seit Januar beherrschen. Ein Journalist gibt anonym seltene Einblicke in das Chaos, das das Regime mit aller Macht vertuschen will. Kajin Azadi erzählt, was er bei seiner Reise durch sein Land im Aufruhr erlebt hat, und er lässt die Menschen zu Wort kommen, denen er begegnet ist: Ein Soldat, der gegen die Anwendung von unverhältnismäßiger Gewalt ist. Als er zu seiner Einheit gerufen wurde, weigerte er sich, sich an der Unterdrückung zu beteiligen. Die Leiterin eines Gesundheitszentrums in Teheran erzählt von den Ärzten, die tausende Verletzte versorgen mussten. In den Gängen mancher Krankenhäuser stapeln sich die Leichen der Menschen, die es wagten, gegen das Regime der Mullahs zu protestieren. Eine Studentin berichtet von den Demonstrationen und dem totalen Internet-Blackout und wie sich die Krise im Iran auf ihren Alltag auswirkt. Und ein junger Kurde erzählt von seinen Träumen von einem Regimewechsel, von der Freiheit in einem Iran, der endlich alle Kulturen respektiert. R: Kajin Azadi, Anne-Charlotte Gourraud
