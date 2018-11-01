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Island Life - Traumhaus gesucht

Neustart in Gulf Shores

HGTVFolge vom 01.11.2018
Neustart in Gulf Shores

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 01.11.2018: Neustart in Gulf Shores

21 Min.Folge vom 01.11.2018

Curtis und Amanda wollen die kalten Winter in Newton, Iowa, gegen tropische Temperaturen auf den Gulf Shores in Alabama eintauschen. Hier verbringen die beiden mit ihren drei Kindern jeden Urlaub und träumen schon lange davon, ganz in ihr Paradies auszuwandern, um täglich im warmen Meer zu schwimmen, Kajak zu fahren oder fischen zu gehen. Das Ehepaar führt mehrere Franchise-Restaurants einer Burger-Kette und will ihr Business auf die Gulf Shores bringen. Doch vorher müssen sie noch das passende Domizil mit vier Schlafzimmern und Pool finden.

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