Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 01.11.2018: Neustart in Gulf Shores
21 Min.Folge vom 01.11.2018
Curtis und Amanda wollen die kalten Winter in Newton, Iowa, gegen tropische Temperaturen auf den Gulf Shores in Alabama eintauschen. Hier verbringen die beiden mit ihren drei Kindern jeden Urlaub und träumen schon lange davon, ganz in ihr Paradies auszuwandern, um täglich im warmen Meer zu schwimmen, Kajak zu fahren oder fischen zu gehen. Das Ehepaar führt mehrere Franchise-Restaurants einer Burger-Kette und will ihr Business auf die Gulf Shores bringen. Doch vorher müssen sie noch das passende Domizil mit vier Schlafzimmern und Pool finden.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.