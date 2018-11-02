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Island Life - Traumhaus gesucht

Bass Islands

HGTVFolge vom 02.11.2018
Bass Islands

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 02.11.2018: Bass Islands

21 Min.Folge vom 02.11.2018

Kevin und Denice leben mit ihrem kleinen Sohn in Melbourne Beach, Florida. Doch nun hat das Paar beschlossen, auf die Bass Islands zu ziehen, die Denices Familie schon seit den 1920er Jahren regelmäßig besucht. Die drei nebeneinander gelegenen Inseln im Lake Erie, Ohio, sind ruhig und idyllisch mit einer kleinen Gemeinde von nur 400 Einwohnern. Außerdem gibt es hier hervorragende Fischgründe, Wassersportmöglichkeiten und herrliche, intakte Fauna und Flora. Nun müssen sie noch überlegen, wieviel sie für ihr Traumhaus am Meer ausgeben wollen.

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