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Island Life - Traumhaus gesucht

Die Hochzeitsinsel

HGTVFolge vom 05.11.2018
Die Hochzeitsinsel

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 05.11.2018: Die Hochzeitsinsel

21 Min.Folge vom 05.11.2018

Brian und Michelle aus St. Clair Shores, Michigan, wollen mit Tochter Allie nach South Bass Island im Bundesstaat Ohio umziehen. Brian ist Landschaftsbauunternehmer und verbrachte schon als Kind viele Urlaube auf der idyllischen kleinen Insel im Lake Erie. Auf South Bass hatten sich die beiden einst verliebt und später auch geheiratet. Nun soll das grüne Eiland ihr ständiger Wohnort werden, doch vorher muss die Familie ein passendes Haus finden: drei Schlafzimmer, zwei Bäder, ein Garten für die Hunde und eine Garage mit viel Stauraum stehen auf der Wunschliste.

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