Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 06.11.2018: Zurück nach Hause
21 Min.Folge vom 06.11.2018
Susan und Bob bereiten gerade ihren Umzug vor. Das Ehepaar will seine Heimatstadt Allen in Texas verlassen, um nach Topsail Island in North Carolina zu gehen und dort ihr Traumhaus am Wasser zu kaufen. Mit von der Partie sind ihre drei Söhne, die sich schon darauf freuen, täglich im Meer zu schwimmen, mit dem Boot rauszufahren oder Surfen zu gehen. Das Wunschobjekt der Familie hat vier Schlafzimmer, ein offenes Wohnkonzept und darf maximal 800.000 Dollar kosten. Außerdem soll es schlüsselfertig sein, so dass keine Renovierungsarbeiten den Inseltraum trüben.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-19: Warner Bros. Discovery, Inc.