Eine individuelle EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 17.10.2018: Eine individuelle Entscheidung
21 Min.Folge vom 17.10.2018
Nachdem Jim und Kristy von ihrer Weltreise zurückkehren, wollen sie ihre alte Heimat Clover in South Carolina verlassen und suchen nach dem perfekten tropischen Paradies, um sich niederzulassen. Ihre Wahl fällt auf St. Helena, wo sie alles finden, was ihnen fehlt - Palmen, Meer, wunderschöne Strände - und das nur drei Stunden von ihrer Familie entfernt. Hier möchten die beiden ein Eigenheim mit großem Garten und freiem Blick aufs Wasser kaufen, das den ländlichen Charme von St. Helena versprüht.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.