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Island Life - Traumhaus gesucht

Die erste eigene Wohnung

HGTVFolge vom 05.07.2019
Die erste eigene Wohnung

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 05.07.2019: Die erste eigene Wohnung

21 Min.Folge vom 05.07.2019

Eine Musiktherapeutin ist bereit, ihre erste Immobilie zu kaufen und eine eigene Praxis in Hilton Head, South Carolina, zu eröffnen. Sie sieht sich bereits in ihrem Traumhaus am Strand und kann es kaum erwarten, wieder näher bei ihrer Familie zu sein und neue Wassersportarten auszuprobieren.

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