Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 12.07.2019: Sanddünung
21 Min.Folge vom 12.07.2019
Pennsylvanias lange Wintermonate sind der Grund für den Umzug einer Familie auf die Outer Banks. Sie lieben die weißen Sandstrände, das Meer und die kleinstädtische Atmosphäre. In ihrem Lieblingsurlaubsort sehen sie sich nach einem Haus mit einem Spielezimmer, einem Pool und großen Hinterhof für ihren Golden Retriever um.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.