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Island Life - Traumhaus gesucht

Sonne pur am Orange Beach

HGTVFolge vom 14.06.2019
Sonne pur am Orange Beach

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 14.06.2019: Sonne pur am Orange Beach

21 Min.Folge vom 14.06.2019

Ein Paar aus Colorado verlagert ihre Patchwork-Familie von den Rocky Mountains in die ruhige Küstenstadt Orange Beach nach Alabama. Nachdem sie dort jahrelang Urlaub gemacht haben und Geschmack am Leben Nahe dem Meer gefunden haben, ist sich die Familie einig: Hier wollen sie sich ihr Traumhaus mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern kaufen.

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