Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 14.06.2019: Sonne pur am Orange Beach
21 Min.Folge vom 14.06.2019
Ein Paar aus Colorado verlagert ihre Patchwork-Familie von den Rocky Mountains in die ruhige Küstenstadt Orange Beach nach Alabama. Nachdem sie dort jahrelang Urlaub gemacht haben und Geschmack am Leben Nahe dem Meer gefunden haben, ist sich die Familie einig: Hier wollen sie sich ihr Traumhaus mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern kaufen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.