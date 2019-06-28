Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 28.06.2019: Ein Haus für fünf
21 Min.Folge vom 28.06.2019
Jahr für Jahr macht die fünfköpfige Familie Urlaub auf South Padre Island. Jetzt sind sie bereit, ihr Zuhause in Denton, Texas, zu verlassen und in den acht Stunden entfernten Ferienort zu ziehen. In dem beschaulichen Ort wünschen sie sich ein großes Haus mit Pool, das in Fußweite zum Strand liegt.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.