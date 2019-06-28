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Island Life - Traumhaus gesucht

Ein Haus für fünf

HGTVFolge vom 28.06.2019
Ein Haus für fünf

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 28.06.2019: Ein Haus für fünf

21 Min.Folge vom 28.06.2019

Jahr für Jahr macht die fünfköpfige Familie Urlaub auf South Padre Island. Jetzt sind sie bereit, ihr Zuhause in Denton, Texas, zu verlassen und in den acht Stunden entfernten Ferienort zu ziehen. In dem beschaulichen Ort wünschen sie sich ein großes Haus mit Pool, das in Fußweite zum Strand liegt.

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