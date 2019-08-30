Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 30.08.2019: Nah am Leuchtturm
21 Min.Folge vom 30.08.2019
Ein Paar aus Wisconsin zieht mit ihrer Patchwork-Familie nach Bald Head Island, North Carolina. Der Blick aufs Meer hat die oberste Priorität bei der Suche nach einem neuen Zuhause. Aber sie brauchen auch genügend Zimmer für alle Kinder und Platz zum Spielen und Zusammenkommen.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.