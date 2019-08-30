Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 30.08.2019: Kaufen oder bauen?
21 Min.Folge vom 30.08.2019
Ein abenteuerlustiges Paar zieht nach Bald Head Island, um mehr Zeit mit ihren Hunden am Strand zu verbringen und einen entspannten Lebensstil zu genießen. Sie suchen ein großes Haus mit viel Charakter und Gästezimmer für Familie und Freunde. Sie möchten eine Immobilie finden, in die sie gleich einziehen können, aber das sie trotzdem individuell gestalten können.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.