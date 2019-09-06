Beste Aussichten für mich und MumJetzt kostenlos streamen
Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 06.09.2019: Beste Aussichten für mich und Mum
21 Min.Folge vom 06.09.2019
Ein Paar sucht Ruhe und Entspannung auf Camano Island und lädt die (Schwieger-)Mutter ein, bei ihnen einzuziehen. Sie suchen ein Haus mit einem geteilten Grundriss, damit jeder seine Privatsphäre hat. Wohnzimmer und Terrasse sollen gemeinsam genutzt werden. Die Mutter wünscht sich außerdem einen Kunstraum mit einem inspirierenden Blick nach draußen.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.