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Island Life - Traumhaus gesucht

Gut Haus will Weile haben

HGTVFolge vom 06.09.2019
Gut Haus will Weile haben

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 06.09.2019: Gut Haus will Weile haben

21 Min.Folge vom 06.09.2019

Ein von Heimweh geplagtes Paar kehrt zurück nach Fidalgo Island, nachdem sie die letzten Jahre in Rhode Island gelebt und gearbeitet haben. Sie freuen sich darauf, ihre fünfjährige Tochter in der charmanten Stadt Anacortes großzuziehen. Ihre Wünsche an das neue Zuhause: ein Spielzimmer, einen eingezäunten Hof für die Hunde und eine offene Küche.

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