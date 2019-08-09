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Island Life - Traumhaus gesucht

Rhythm and Beats

HGTVFolge vom 09.08.2019
Rhythm and Beats

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 09.08.2019: Rhythm and Beats

21 Min.Folge vom 09.08.2019

Ein Paar aus Pennsylvania sucht sein Traumhaus auf Fenwick Island im US-Bundesstaat Delaware. Mit einem eigenen Boot wollen sie Fenwick auf dem Wasser erkunden. Außerdem soll das Haus Resort-Flair haben und in der Nähe des Wassers liegen, damit sie es nah zum Segeln haben.

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