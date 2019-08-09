Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 09.08.2019: Rhythm and Beats
21 Min.Folge vom 09.08.2019
Ein Paar aus Pennsylvania sucht sein Traumhaus auf Fenwick Island im US-Bundesstaat Delaware. Mit einem eigenen Boot wollen sie Fenwick auf dem Wasser erkunden. Außerdem soll das Haus Resort-Flair haben und in der Nähe des Wassers liegen, damit sie es nah zum Segeln haben.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.