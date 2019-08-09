Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Island Life - Traumhaus gesucht

Man gönnt sich ja sonst nichts

HGTVFolge vom 09.08.2019
Man gönnt sich ja sonst nichts

Man gönnt sich ja sonst nichtsJetzt kostenlos streamen

Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 09.08.2019: Man gönnt sich ja sonst nichts

21 Min.Folge vom 09.08.2019

Alte Freunde wollen sich gemeinsam ein Haus an der Küste in Ocean City kaufen. Da beide viel beschäftigt sind, soll die Immobilie als Ferienhaus zum Entspannen dienen. Ocean Citys unberührte Strände und historische Strandpromenade sind dafür der perfekte Ort. Sie besichtigen Häuser in der Nähe des Wassers.

Alle verfügbaren Folgen