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Island Life - Traumhaus gesucht

Ganz fidel auf Fidalgo

HGTVFolge vom 16.08.2019
Ganz fidel auf Fidalgo

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 16.08.2019: Ganz fidel auf Fidalgo

21 Min.Folge vom 16.08.2019

Ein Polizist und ein Friseur haben ihr ganzes Leben in Fidalgo Island, Washington, verbracht. Das Paar liebt die Wanderwege der Insel und die Wasseraktivitäten. Jetzt möchten sie auf der hügeligen Insel ihr Traumhaus finden. Das soll einen offenen Grundriss, eine atemberaubende Aussicht und genügend Platz für Familienbesuche haben.

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