Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 16.08.2019: Ganz fidel auf Fidalgo
21 Min.Folge vom 16.08.2019
Ein Polizist und ein Friseur haben ihr ganzes Leben in Fidalgo Island, Washington, verbracht. Das Paar liebt die Wanderwege der Insel und die Wasseraktivitäten. Jetzt möchten sie auf der hügeligen Insel ihr Traumhaus finden. Das soll einen offenen Grundriss, eine atemberaubende Aussicht und genügend Platz für Familienbesuche haben.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.