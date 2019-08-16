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Island Life - Traumhaus gesucht

Hey, Big Spender

HGTVFolge vom 16.08.2019
Hey, Big Spender

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 16.08.2019: Hey, Big Spender

21 Min.Folge vom 16.08.2019

Ein verlobtes Paar aus Seattle will der Stadt den Rücken kehren und auf die schöne Insel Bainbridge in Washington ziehen. Nur 35 Minuten mit der Fähre entfernt, ist der Weg zur Arbeit unkompliziert. Umso schwieriger ist es für die beiden, sich für den Standort der Immobilie zu entscheiden. Wird es ein großer Hof für die Familie oder ein einfaches Haus in der Nähe des Hafens?

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