Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 16.08.2019: Hey, Big Spender
21 Min.Folge vom 16.08.2019
Ein verlobtes Paar aus Seattle will der Stadt den Rücken kehren und auf die schöne Insel Bainbridge in Washington ziehen. Nur 35 Minuten mit der Fähre entfernt, ist der Weg zur Arbeit unkompliziert. Umso schwieriger ist es für die beiden, sich für den Standort der Immobilie zu entscheiden. Wird es ein großer Hof für die Familie oder ein einfaches Haus in der Nähe des Hafens?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.