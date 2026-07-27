Italien, meine Liebe (2/4)Jetzt kostenlos streamen
Italien, meine Liebe
Folge 6: Italien, meine Liebe (2/4)
43 Min.Folge vom 27.07.2026
Zwischen weiten Lagunen und einzigartigen Naturlandschaften zeigt die Emilia-Romagna eine überraschend wilde Seite. Die Dokumentation führt ins Po-Delta zu einer der größten Flamingo-Kolonien Europas und zu frei lebenden weißen Wildpferden. Dazu erzählt sie von einer Region, die weit mehr zu bieten hat als ihre weltberühmten Spezialitäten. Bildquelle: ORF/Autentic/Moritz Schwarz / doc.station GmbH/
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Italien, meine Liebe
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