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Italien, meine Liebe

Italien, meine Liebe (2/4)

ORF IIIStaffel 1Folge 6vom 27.07.2026
Italien, meine Liebe (2/4)

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Italien, meine Liebe

Folge 6: Italien, meine Liebe (2/4)

43 Min.Folge vom 27.07.2026

Zwischen weiten Lagunen und einzigartigen Naturlandschaften zeigt die Emilia-Romagna eine überraschend wilde Seite. Die Dokumentation führt ins Po-Delta zu einer der größten Flamingo-Kolonien Europas und zu frei lebenden weißen Wildpferden. Dazu erzählt sie von einer Region, die weit mehr zu bieten hat als ihre weltberühmten Spezialitäten. Bildquelle: ORF/Autentic/Moritz Schwarz / doc.station GmbH/

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