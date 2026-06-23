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It's Always Sunny in Philadelphia

Mac und Dennis ziehen an den Stadtrand

ProSieben FUNStaffel 11Folge 5vom 23.06.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 5: Mac und Dennis ziehen an den Stadtrand

21 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Die Wohnsituation zwischen Dee, Dennis und Mac ist äußerst angespannt. Weil sie kein bezahlbares Appartement in der Nähe finden, ziehen die Männer in ein idyllisch gelegenes Haus am Stadtrand. Nach kurzer Zeit sind die beiden jedoch derart unzufrieden, dass sie sich wie ein altes Ehepaar streiten und schnell wieder in die Großstadt zurückziehen wollen. Dumm nur, dass sie mit Frank gewettet haben, dass sie es zumindest einen Monat in ihrem neuen Zuhause aushalten.

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