McPoyle vs. Ponderosa: Der Prozess des JahrhundertsJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 7: McPoyle vs. Ponderosa: Der Prozess des Jahrhunderts
22 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Die Clique trifft sich im Gerichtssaal - allerdings sitzt sie dieses Mal nicht auf der Anklagebank. Charlies Onkel vertritt Bill Ponderosa, dem vorgeworfen wird, eine ganze Hochzeitsgesellschaft vergiftet zu haben. Die Freunde müssen in dem Fall aussagen und verursachen ein großes Chaos im Zeugenstand.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH