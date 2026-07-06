It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 7: Klimawandel
18 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Eine Hitzewelle hat Philadelphia fest im Griff. Während sich Charlie und Dee auf den Weg machen, um Eis für die Bar zu kaufen, steigt die Hitze im Paddy's langsam an. Anfangs wittert Dennis ein gutes Geschäft, weil seine Gäste bald in Unterwäsche in seinem Laden Party machen. Doch dann gibt neben der Eismaschine auch noch die Spülmaschine ihren Geist auf und die Klimaanlage sorgt für einen Rohrbruch.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH