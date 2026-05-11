It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 6: Ärger mit Nordkorea
22 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Der alljährliche Kneipenbummel steht an. Es stellt sich heraus, dass im nordkoreanischen Spezialitätenladen "Mr. Kim's" selbstgebrautes Bier ausgeschenkt wird, das den stärksten Mann umhaut. Mac, Dennis und Dee vermuten, dass ihre Gäste wegbleiben, weil sie bei "Mr. Kim's" den besseren Stoff bekommen. Charlie und Dennis checken den Laden aus und treffen dabei auf Mr. Kim, der eigentlich eine Frau ist. Aber an das Geheimrezept des selbstgebrauten Bieres kommen sie nicht ...
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH