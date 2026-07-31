Paddy's Bar und die Katzen-SchläppchenJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 8: Paddy's Bar und die Katzen-Schläppchen
21 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Dee fällt ein, dass sie irgendwann einmal die Merchandising-Rechte an der Bar erworben hat. Der dazugehörige Vertrag ist jedoch nicht aufzufinden. Charlie erfindet kurzerhand Katzen-Schläppchen, während Frank eine Pistole entwickelt, mit der man sich einen ordentlichen Schuss Alkohol in den Mund schießen kann. Diese Idee wird schließlich von Mac und Dennis aufgegriffen ... Letztendlich landen sie beim Anwalt, der versucht, alle ihre Forderungen unter einen Hut zu bringen.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH