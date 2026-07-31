It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 9: Katzenjammer
21 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Dees Katze hat sich hinter einer Wand verschanzt und kommt nicht mehr raus. Sie bittet Charlie um Hilfe, der schon bald einen geeigneten Plan vorlegt. Doch die Ausübung geht leider gehörig schief ... Katzenjammer auch bei Dennis und Mac: Die ehemals besten Freunde sind sich nach einem Streit spinnefeind. Dee versucht zu vermitteln ...
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH