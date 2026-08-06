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It's Always Sunny in Philadelphia

Die Clique verläuft sich im Wald

ProSieben FUNStaffel 6Folge 11vom 06.08.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 11: Die Clique verläuft sich im Wald

23 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Auf dem Weg nach Atlantic City fährt Frank durch einen Wald, um sich die Maut zu sparen. Das stellt sich allerdings als schlechte Idee heraus, denn nach einem Unfall müssen sich die Freunde zu Fuß auf die Suche nach Hilfe begeben. Ein Trucker nimmt Dennis und Charlie mit, während sich Frank mit einem Häschen anfreundet.

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