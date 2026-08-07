Ein sonniges WeihnachtsfestJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 13: Ein sonniges Weihnachtsfest
42 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 16
Heiligabend ist gekommen, und die Clique feiert in der Bar. Dennis und Dee blicken zwiegespalten auf die Weihnachtstage ihrer Kindheit zurück. Schließlich lief das Fest der Liebe bei ihnen immer gleich ab: Die beiden Geschwister äußern ihre sehnlichsten Wünsche. Frank besorgt die Geschenke - allerdings nicht für seine Kinder, sondern für sich selbst. Dieses Jahr scheint er diese grausame Tradition fortzusetzen.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH