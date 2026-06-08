Das Hochzeits-MassakerJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 3: Das Hochzeits-Massaker
23 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Frank, Mac, Dennis und Charlie tauchen unangekündigt bei der Hochzeit von Dennis' Ex-Frau auf, um sicherzugehen, dass die Ehe wirklich geschlossen wird. Schließlich spart sich Dennis daraufhin die Alimente. Doch die Situation vor Ort läuft schnell aus dem Ruder - und plötzlich landen die Freunde auf dem Polizeirevier.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH