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It's Always Sunny in Philadelphia

Das Hochzeits-Massaker

ProSieben FUNStaffel 8Folge 3vom 08.06.2026
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Folge 3: Das Hochzeits-Massaker

23 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Frank, Mac, Dennis und Charlie tauchen unangekündigt bei der Hochzeit von Dennis' Ex-Frau auf, um sicherzugehen, dass die Ehe wirklich geschlossen wird. Schließlich spart sich Dennis daraufhin die Alimente. Doch die Situation vor Ort läuft schnell aus dem Ruder - und plötzlich landen die Freunde auf dem Polizeirevier.

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