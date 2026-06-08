Die Clique wird analysiertJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 5: Die Clique wird analysiert
21 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Weil Dee mit der Arbeit ihrer Therapeutin unzufrieden ist, greift sie der Psychologin unter die Arme. Sie bringt ihre gesamte Clique mit zur Beratung und lässt ihre Freunde analysieren, um herauszufinden, wer das größte Problem in ihrem Leben darstellt.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH