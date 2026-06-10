Die Clique geht ins RestaurantJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 9: Die Clique geht ins Restaurant
19 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Mac und Dennis genießen ihr monatliches gemeinsames Abendessen im schicksten Restaurant der Stadt. Zufällig erscheinen Frank und Charlie - ebenso wie Dee - im gleichen Laden. Die Situation wird schnell peinlich, weil sich keiner traut, auf die anderen zuzugehen. Die angespannte Lage spitzt sich langsam zu, bis der Abend für alle Beteiligten zum kompletten Reinfall zu werden droht.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH