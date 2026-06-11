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It's Always Sunny in Philadelphia

Hitzige Gemüter

ProSieben FUNStaffel 9Folge 2vom 11.06.2026
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Folge 2: Hitzige Gemüter

21 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12

Frank gibt als örtlicher Firmeninhaber ein Interview im Frühstücksfernsehen. Er berichtet von einem Raubüberfall und nutzt den TV-Auftritt, um die Zuschauer zur Aufrüstung aufzurufen. Er glaubt, mehr Waffen auf den Straßen würden für mehr Sicherheit sorgen. Damit steckt er vor allem Charlie und Mac an. Dee und Dennis stürmen währenddessen in den nächsten Waffenladen, um zu beweisen, wie gefährlich das Waffenrecht in den USA ist.

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