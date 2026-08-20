It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 4: Investitionen
21 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Dee lässt sich für ein Schneeballsystem ködern und arbeitet neuerdings als Vertreterin für ein Nahrungsergänzungsmittel. Sie wendet ihr Verkaufstalent gleich bei ihren Freunden an und hat besonders bei Charlie Erfolg. Mac und Dennis durchschauen das unseriöse Geschäftsmodel, wollen aber trotzdem zumindest die Gratisgeschenke einsacken. Ohne, dass sie es merken, steigen sie ebenfalls bei "Invigaron" ein.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH