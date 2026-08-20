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It's Always Sunny in Philadelphia

Investitionen

ProSieben FUNStaffel 9Folge 4vom 20.08.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 4: Investitionen

21 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Dee lässt sich für ein Schneeballsystem ködern und arbeitet neuerdings als Vertreterin für ein Nahrungsergänzungsmittel. Sie wendet ihr Verkaufstalent gleich bei ihren Freunden an und hat besonders bei Charlie Erfolg. Mac und Dennis durchschauen das unseriöse Geschäftsmodel, wollen aber trotzdem zumindest die Gratisgeschenke einsacken. Ohne, dass sie es merken, steigen sie ebenfalls bei "Invigaron" ein.

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