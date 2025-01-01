Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ivanhoe

Der Tempelritter

RiCStaffel 1Folge 22
Der Tempelritter

Der TempelritterJetzt kostenlos streamen

Ivanhoe

Folge 22: Der Tempelritter

23 Min.Ab 6

Ivanhoe nimmt, sehr zu Prinz Johns Missfallen, einen Tempelritter bei sich auf. Der Tempelritter trägt einen heiligen Gral bei sich, an dem Prinz John großes Interesse hat. Als er den Gral stiehlt, verdächtigt der Ritter Ivanhoe des Diebstahls.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ivanhoe
RiC
Ivanhoe

Ivanhoe

Alle 1 Staffeln und Folgen