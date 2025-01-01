Ivanhoe
Folge 22: Der Tempelritter
23 Min.Ab 6
Ivanhoe nimmt, sehr zu Prinz Johns Missfallen, einen Tempelritter bei sich auf. Der Tempelritter trägt einen heiligen Gral bei sich, an dem Prinz John großes Interesse hat. Als er den Gral stiehlt, verdächtigt der Ritter Ivanhoe des Diebstahls.
