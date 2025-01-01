Ivanhoe
Folge 24: Der Talismann
23 Min.Ab 6
Prinz John spielt Ivanhoe ein vergiftetes Amulett zu, das ihn langsam töten soll. Doch Lady Rowena, Rebecca und Wamba erfahren von dem Amulett und setzen alles daran, ihren Freund vor den Folgen der Vergiftung zu retten.
Ivanhoe
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment