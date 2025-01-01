Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ivanhoe

Die Geisel

RiCStaffel 1Folge 29
Die Geisel

Folge 29: Die Geisel

23 Min.Ab 6

Als ein schottischer Prinz anreist, um seinen Anteil an dem Lösegeldbetrag für König Richard zu begleichen, lässt Prinz John ihn entführen. Anschließend lässt er dem schottischen König eine Lösegeldforderung zukommen und macht Ivanhoe verantwortlich.

