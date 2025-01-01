Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ivanhoe

RiCStaffel 1Folge 30
Folge 30: Der Doppelgänger

23 Min.Ab 6

Prinz John lässt einen Doppelgänger Ivanhoes bei einem Turnier antreten und anklagen. Ivanhoe wurde zuvor von Prinz Johns Männern bewusstlos geschlagen, damit der Doppelgänger seinen Platz einnehmen kann. Doch die beiden treffen aufeinander.

RiC
