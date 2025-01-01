Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 32: Thors Axt

23 Min.Ab 6

Der Anhänger eines Sachsenstammes schließt einen Pakt mit Prinz John ab und stiehlt die heilige Axt des Gottes Thor seines eigenen Stammes. Er behauptet jedoch, dass die Normannen die Übeltäter seien, und provoziert damit einen Aufstand.

