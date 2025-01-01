Ivanhoe
Folge 32: Thors Axt
23 Min.Ab 6
Der Anhänger eines Sachsenstammes schließt einen Pakt mit Prinz John ab und stiehlt die heilige Axt des Gottes Thor seines eigenen Stammes. Er behauptet jedoch, dass die Normannen die Übeltäter seien, und provoziert damit einen Aufstand.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment