RiCStaffel 1Folge 34
Folge 34: Verfluchte Erde

23 Min.Ab 6

Die Bewohner von Waterfall versorgen Robin Hood und seine Männer weiterhin mit Nahrung. Doch Malvoisin heckt einen Plan aus, um sie aus dem Dorf zu vertreiben. Ivanhoe sucht Hilfe bei dem Alchimisten Blake, um Malvoisins Vorhaben zu stoppen.

